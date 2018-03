XIII. KOBİ Zirvesi mesajını verdi: “KOBİ değişir, Türkiye büyür”

Türkiye’nin KOBİ’lerinin buluşma noktası olan ve bu yıl 13.’sü tertiplenen KOBİ Zirvesi, İstanbul’da kamu ve iş dünyası temsilcilerini buluşturdu.