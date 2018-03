Yeni dönemin Türkiye’ye dayattığı sürdürülebilir stratejik konsept, TÜKETİRKEN DEĞİL; ÜRETİRKEN BÜYÜ

Türkiye ekonomisi 2023 hedeflerine ve ötesine üreterek ulaşacak. Üretiminin ana karakteri yüksek teknolojili üretim olacak. Sektörel tercihlerini, Ar-Ge ve yenilikçilikte güçlü olduğu alanlara odaklanarak gerçekleştirecek. Hizmet sektörünün bir çok alanında ve insan kaynaklarında elde ettiği başarıları Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesini şekillendirecek