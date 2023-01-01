500 yıllık Safranhan kapılarını açıyor

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, Ankara’da geçmişte ticari hayatın en önemli semtlerinden olan Tarihi At Pazarı bölgesini canlandıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Çengelhan ve Çukurhan’ın ardından, şimdi de tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan Safranhan, Vakıf tarafından restore edilerek sanat ve turizm dünyasına kazandırıldı. ‘Safranhan‘ ile ‘Çengelhan’da açılan “Mustafa V. Koç Galerisi”; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Holding ve Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı üst yönetimi ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı.