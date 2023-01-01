﻿ ARMAGGAN’dan Anadolu’nun masalsı çiçekleri
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ARMAGGAN’dan Anadolu’nun masalsı çiçekleri

Anadolu’nun zengin doğasıyla binlerce yıllık kültürü, ARMAGGAN’ın yeni mücevher koleksiyonuna ilham verdi.

ARMAGGAN Genel Müdürü Ebru Karaçam, 20 parçadan oluşan ARMAGGAN Floral Mücevher Koleksiyonu’nun, Anadolu’nun masallara, efsanelere konu olan birbirinden güzel yöresel çiçeklerinden esinlenerek yeniden yorumlandığını anlattı. İstanbul Çiğdemi, Kafkas Zambağı, Bodrum Papatyası, Ters Lale, Ağlayan Gelin, Yılan Yastığı, Hüsnü Yusuf, koleksiyona ilham veren çiçeklerden yalnızca bazıları...

 

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