Asa ile tempo yükseliyor!

İş Sanat, dünya müziğinin enerjik ve çılgın ismi Asa ile sezonun en dinamik konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Soul ve folk müziği buluşturan özgün tarzıyla Asa Türkiye’de ilk kez İş Sanat’ta. Asa, ilk single çalışması Eye Adaba ve ikinci şarkısı Jailer ile radyolarda büyük ilgi gördü. 2007’de kendi adını taşıyan albümüyle Prix Constantin ödülünü alan Paris doğumlu Nijeryalı sanatçı, 2010’da yayımladığı Beautiful Imperfection albümüyle 2 yıl süren bir turneye çıktı. Bed of Stone albümünden parçaları ilk kez İstanbullu müzikseverler için 7 Mayıs 2015 saat 20.00’de İş Sanat’ta seslendirecek.