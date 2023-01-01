Avea Müzik, Gülşen, Bangır Bangır, www.aveamuzik.com, MP3

En popüler yerli ve yabancı şarkıların dinlenebildiği müzik platformlarından biri olan Aveamuzik.com’da Mayıs ayında en çok Gülşen’in ‘Bangır Bangır’ şarkısı dinlendi.

Avea Müzik uygulamaları ve www.aveamuzik.com’da yeralan milyonlarca şarkı arasından istenen şarkı veya albüm MP3 formatında cep telefonuna, tablete veya bilgisayara indirilebiliyor. Yakınımdaki şarkılar fonksiyonuyla yakında en çok hangi şarkıların dinlendiği öğrenilebiliyor.