Bitkisel kürlerle ilaçsız tedavi

Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü, Fitoterapi Uzmanı, M.Sc., PhD(C), Akupunktur Uzmanı, M.D. Dr. Ümit Aktaş, gerçek şifanın kitabını yazdı.

Aktaş; “Kanserden diyabete, romatizmal hastalıklardan astım ve tiroide… Hastaya zarar vermeden tedavi etmenin en etkin yolu fitoterapi! Hastaya zarar vermeden tedavi etmenin yolu fitoterapi biliminden geçiyor” diye konuştu. Kitapta, çağımızın vebası diyabet, çölyak hastalığı, kanser, romatizma, grip, astım, tiroid hastalıkları, kemik erimesi, böbrek taşları, prostat, sedef, egzama ve selülit için kürler bulunuyor.