“Bodrum Türk Filmleri Haftası”, 18-24 Eylül’de

Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”,

18-24 Eylül tarihleri arasında güçlü bir film seçkisini Bodrum’daki sinemaseverler ve Türkiye’nin önemli sinemacılarıyla 7. kez, Bodrum’da buluşturuyor. Etkinlik bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlendi.