Bodrum’da, 3. Karaova Bağbozumu Şenlikleri, 8-10 Eylül’de

Bodrum Karaova’da, 3.’sü düzenlenecek Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, 8-9-10 Eylül 2017 tarihlerinde, Mumcularda Mustafa Kalem Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin yaratılması ve adil bir gıda anlayışının yaygınlaştırılması için yapılan şenlikler, Bodrum turizminin çeşitlendirilmesi ve tarım turizm entegrasyonunun sağlanmasını da hedefliyor. Şenlikler kapsamında Karaova Bağbozumu Rotası Yelken Yarışları, Bağ Temalı Amatör Resim Yarışması, Köyler Arası Yemek Yarışması, Muğla Büyükşehir Tarımsal Hizmetlerin Bağ Dağıtımı ile Tohum Takası, Temel Devren (Miras) Defilesi, Kortej Yürüyüşü, çeşitli konserler yer alıyor.