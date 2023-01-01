Bohem, yalın ve zarif: Oleg Cassini’den White Collection
Oleg Cassini, son olarak White Collection ile bohem gelinlerin kalplerini fethediyor.
Yalın ve zarif çizgisiyle öne çıkan bu modeller, kırda, kumsalda veya sahilde düzenlenen destinasyon düğünlerine çok yakışıyor. Üstelik sadece giyiminde değil, hayat tarzında da yalınlığı tercih eden gelin adayları, gelinliklerine Oleg Cassini’de en hızlı şekilde ulaşabiliyor.
Yalın ve zarif çizgisiyle öne çıkan bu modeller, kırda, kumsalda veya sahilde düzenlenen destinasyon düğünlerine çok yakışıyor. Üstelik sadece giyiminde değil, hayat tarzında da yalınlığı tercih eden gelin adayları, gelinliklerine Oleg Cassini’de en hızlı şekilde ulaşabiliyor.