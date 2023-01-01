Dal dal kitap
7. Kocaeli Kitap Fuarı, Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açtı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye başkanlarının katıldığı törenle 7. Kocaeli Kitap Fuarı açıldı. Fuar açılışının öncesinde fuarın önemine dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte şehir merkezi ve 12 ilçede ağaçlara kitap asıldı. Etkinlikte 10 bine yakın kitap okurlara ulaştı. Halk ağaçlardan kitapları topladı.