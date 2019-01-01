﻿ Decathlon Spor Festivali, 19 Mayıs’ta
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Decathlon Spor Festivali, 19 Mayıs’ta

Decathlon, Türkiye’deki mağazalarında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir spor festivali düzenliyor.

Festivalde frizbi, gol atma, çember çevirme, yavaş bisiklet sürme, çadır açma-kapama yarışmaları, masa tenisi turnuvası, tırmanış duvarı etkinliği, tenis ve ok atma dersleri, trambolinde zıplama, capoeira şovu, spinning, pilates, cross feet, kick box, karate, hip-hop, ritim grubu, eskrim, binicilik, kaykay gösterisi, zumba, bale gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

 

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