Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na JCI’dan ödül

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), JCI (Junior Chamber International) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen ICSR (International Corporate Social Responsibility) Ödülleri’nde ‘En iyi Kültür - Sanat Sosyal Sorumluluk Projesi’ kategorisinde ödül aldı.

Doğuş Grubu adına ödülü alan Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Deniz Bayel; DÇSO’nun 10 yılda içinde müzik aşkı olan nice çocuğa dokunduğunu ve dokunmaya devam edeceğini söyledi. DÇSO, Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğü’nü Prof. Rengim Gökmen, Psikolojik Danışmanlığını ise Dr. Erdal Atabek üstlendi.