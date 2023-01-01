Dört Gelecek: Kapitalizmden Sonra Hayat

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Siyaset Bilimi kategorisinde Dört Gelecek: Kapitalizmden Sonra Hayat adlı kitabı yayımladı.

Jacobin dergisi editörü ve CUNY Graduate Center Sosyoloji bölümünde doktora adayı Peter Frase tarafından yazılan kitap, Akın Emre Pilgir tarafından Türkçeye kazandırdı. Peter Frase, günümüz dünyasının çağ manzarasının içinden çıkarılabilecek gelecek senaryoları üzerine düşünürken hem sosyal bilimlerden hem de edebi ütopya ve distopyalardan faydalanıyor.