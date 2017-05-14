“Eko Kamera iş başında

Kadıköy Çevre Festivali Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması başvuruları devam ediyor. Son katılım tarihi 14 Mayıs 2017.

Kadıköy Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayı odağına alan tüm bileşenleri 26-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor. “Kentte Ekolojik Yaşam” temalı yarışma18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık. Birinciye 3.000 TL, ikinciye 2. 500 TL ve üçüncüye 2.000 TL para ödülü verilecek.