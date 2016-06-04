Hollanda-Türkiye kültürel köprüsü: Kırmızı Lale Film Festivali

Kırmızı Lale Film Festivali-KLFF (Rode Tulp Film Festival-RTFF) “Mülteciler ve Zorunlu Göç” temasıyla 4. kez sinemaseverlerle buluştu.

Hollanda Türkiye Kültür Vakfı tarafından düzenlenen TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hollanda Kraliyeti’nin ve Rotterdam Belediyesi’nin desteklediği Kırmızı Lale Film Festivali-KLFF (Rode Tulp Film Festival-RTFF) 27 Mayıs-4 Haziran 2016 tarihleri arasında, “Mülteciler ve Zorunlu Göç” temasıyla Rotterdam ve Amsterdam olmak üzere Hollanda’nın 6 büyük şehrinde 4. kez sinemaseverlerle buluştu. Festival’de bu yıl “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü sanatçı Hülya Koçyiğit’e daha önce bu ödülü alan sanatçı Fatma Girik takdim edecek. “Kırmızı Lale Ustaya Saygı Ödülü” ise yönetmen Özcan Alper’e verilecek.

