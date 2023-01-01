İstanbul Shopping Fest’ten çifte bayram

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Shopping Fest (İSF), Temmuz ayı (1-31 Temmuz) boyunca alışverişte bayram coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve İSF İcra Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, “Festivalimiz, 2016 itibarıyla artık Türkiye’nin en büyük turizm, alışveriş ve kentsel markalaştırma projesi” dedi.