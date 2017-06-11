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“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 11. kez gerçekleştirdiği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ‘Hayata Dair’ 44 fotoğraf, İstanbul Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’nde; 11 Haziran 2017 tarihine kadar sergilenecek.

Yarışmasının birincisi ‘Yolcu’ adlı fotoğrafıyla Demet Cevrim, ikincisi ‘Sherbet’ adlı fotoğrafıyla Banu Cihan, üçüncüsü ‘Kömür’ adlı fotoğrafıyla Nazik Nazan Köse Yılmaz; ödüllerini Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan’dan aldı. Didem Sevinç Beyazıt, Fatma Salt ve Zeyneb Bahtiyar da mansiyon ödülü aldı.

 

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