Liu Jo’dan yeni mağazalar

Şehirli ve zarif kadının silüetini belirleyen İtalyan markalarından Liu Jo, Türkiye’deki satış noktalarını artırmaya devam ediyor.

Türkiye pazarında beş farklı noktada yeralan Liu Jo, iki mağazayla İstanbul’da modanın kalbinin attığı semt Nişantaşı’ndaki City’s AVM ve Ataşehir’i moda ile buluşturan Palladium AVM’de kapılarını açtı. İtalyan el işçiliği ve tarzını, kumaşlarda kullanılan gelişmiş teknoloji ve yaratıcılıkla birleştiren Liu Jo; ilhamını doğudan ve batıdan alıyor.