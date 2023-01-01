Mall of İstanbul’da İstanbul Shopping Fest rüzgarı esti

Alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Mall of İstanbul, bu yılda İstanbul’un alışveriş festivaline evsahipliği yaptı.

350 mağazasıyla binlerce farklı markayı aynı çatı altında biraraya getiren Mall of İstanbul, Shopping Fest kapsamında ziyaretçilerine moda ve eğlence dolu uzun bir alışveriş gecesi yaşattı. ISF’ye özel efsane indirimlerin yapıldığı gecede ünlü sanatçı Murat Boz da bir konser verdi. Mall of İstanbul ISF Efsane İndirim gecesinde ünlü jean makası Loft’un 2015 ürünlerini sergilediği geceye özel defile de yapıldı.