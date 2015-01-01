Mavi, Serenay ve Kerem'le çok olmaya devam ediyor

Mavi, 2015 İlkbahar-Yaz kampanyasında, Türkiye’nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’i ilk kez biraraya getiriyor ve ‘Çok mu Çok Mavi’yiz diyor.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu reklam filmi, bir jean bir tişört’le stil sahibi olmaya dikkat çekiyor. Ali Taran imzalı filmde, Serenay’ın Kerem’le karşılaşması ve metrodaki müzisyenlere eşlik ettikleri efsane bir gün anlatılıyor. Serenay ve parçaya gitarıyla da eşlik eden Kerem, Maroon 5’ın This Love isimli şarkısını birlikte seslendiriyor.