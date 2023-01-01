Milli Dalgıç Şahika Ercümen’den, ‘Tarihi Rumkale Su Sporları Festivali’nde serbest dalış
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ‘Rumkale Su Sporları Festivali’nde Milli Dalgıç Şahika Ercümen, 40 metre derinliğe daldı.
Festivalde dragon bot yarışlarına 26 takım 520 sporcuyla katıldı, birinciliği Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (GAÜN SKS), ikinciliği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, üçüncülüğü ise Şehitkamil Belediyesi kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk festivali yaptıklarını vurguladı.