Nacar’dan sportif tasarımlar

Saat dünyasının ustalarından NACAR’ın Man Sportive Serisi’nde kendini gösteren çok özel model dinamik ve renkli tasarımıyla dikkat çekiyor.

Özellikle gündelik hayatta spor giyim tarzını seçen beylerin imajına hareket katan tasarım, 46 mm çapındaki kasası ve enerjik detaylara sahip. Yaz aylarında terlemeye ve tatilde suya karşı dayanıklılık sağlayan silikon kayış, kadranında ayın kaçı olduğunu gösteren bölüm, mineral cam, çok fonksiyonlu quartz makine ve 20 atmosfer su basıncına dayanıklı tasarım modelin öne çıkan özelliklerinden…