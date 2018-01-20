“Ofisten Mutfağa” yarışması başvuruları başladı

İş dünyası profesyonellerinin katıldığı, iş rekabetini yemek keyfine dönüştüren ve ekiplerin ast-üst ayrımı olmadan “biz bilinci ve ekip ruhunu” ortaya koydukları en eğlenceli iş dünyası mesaisi “Ofisten Mutfağa” yarışması için başvurular başladı.

Yarışmaya katılmak isteyen şirketlerin 20 Ocak 2018 tarihine kadar basvuru@ofistenmutfaga.com adresine katılımlarını belirtmeleri gerekiyor. Bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek yarışmaya bugüne kadar Pirelli, Nestle, Abbott, ING Bank, Turkcell, Ford, Microsoft, Doğuş Oto gibi farklı sektörlerden oluşan pek çok önemli firma katıldı.