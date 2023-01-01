Panasonic Çocuk Tiyatrosu 570 bin öğrenciye ulaştı

Panasonic Eco Solutions Türkiye, 5 yıldan bu yana sürdürdüğü ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi ile bugüne dek 850 okulda yüzde 20 enerji tasarrufu sağlamayı başardı.

İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile hayata geçen proje, Panasonic Eco Solutions Türkiye ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülüyor.