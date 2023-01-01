PANDORA’dan aşk dolu koleksiyonlar
Koleksiyonlarını aşktan aldığı ilhamla tasarlayan mücevher markası PANDORA, Sevgililer Günü’nü yeni koleksiyonları “Sevgi Duyguları” ve “Aşk Tutulması” ile kutluyor.
Saf gümüşten el işçiliğiyle üretilen, kübik zirkonlarla ışıldayan ok, fuşya mineli kalp ve parlak kübik zirkon noktalı “Love” yazısından oluşan PANDORA Sevgi Duyguları sembolleri istenildiği gibi kombinlenebiliyor. Aşk Tutulması koleksiyonundaysa saf gümüş ‘Pavé Damlacıklar’ küpeler, soyut Eros okları, ‘Sonsuz Kalpler’ yüzük…