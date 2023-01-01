Pera Müzesi’nden engelli ziyaretçilere program

Pera Eğitim, Pera Engelsiz programları kapsamında işitme ve zihinsel engelli ziyaretçilere yönelik ücretsiz sergi turu ve eğitim programları sunuyor.

Pera Engelsiz ile zihinsel engellilere yönelik düzenlenen atölyelerin ve kaynaştırma programının yanında Türkiye’de ilk kez bir özel müze, işitme engelli ziyaretçilere yönelik turlara programında düzenli olarak yer veriyor. “İşaret Diliyle Rehberli Tur”, yıl boyunca her ayın son Cuma gününde düzenleniyor.