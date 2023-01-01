Saraybosna’da Pera Müzesi’ne

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 10. yılında Bosna Hersek’li gençleri ağırlıyor.

Sergi, Bosna Hersek çağdaş sanatına bir bakış sunarken gençlerin gözüyle ülke tarihine ve sosyal konulara dair yorum ve yansımaları da içeriyor. Küratörlüğünü Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nden Prof. Aida Abadzic Hodzic’in üstlendiği, Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi işbirliği ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) desteğiyle gerçekleştirilen ve Pera Müzesi’nin düzenlediği “Günümüz İmgeleri” başlıklı sergi,1 Kasım tarihine kadar devam edecek.