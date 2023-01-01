Spor dünyasının yeni tarzı; “Biondina”

Spor tutkunu, stilleri ve güzellikleri ile fark yaratan iki yakın dostun, Burcu Esmersoy ve Merve Göknar İnal’ın hayat verdiği, isminin anlamını İtalyancada sarışın anlamına gelen ifadeden alan “Biondina”, özgünlüğü, fonksiyonelliği ve yaratıcılığı ile spor giyimde trendlere imza atıyor.

Sadece sporda değil günlük yaşamda da tarz sahibi kombinlerle kullanılabilecek “Biondina” tasarımları arasında, “Power Seamless”, “Flow” ve “StarTee” gibi yaklaşımlar yer alıyor.