‘Timeless Trend’ ikonu deri ceket

Zamansızlığın simgesi deri ceketleri her sezon modern çizgilerle harmanlayan DERİMOD, her kombine uygun deri ceket tasarımları ile 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda da stilinizi bir adım öne çıkarıyor.

DERİMOD ayrıca tüm ürünlerde geçerli olan kampanyasıyla 249 TL ve üzeri alışveriş yapanlara, deri cekette geçerli tam 150 TL değerinde hediye çeki sunuyor. Daha ince gösteren, vücudu saran kesimleriyle dikkat çeken tasarımlar; işleme, baskı ve aksesuarlarla hareketlenen modeller bu sezonun favorisi…