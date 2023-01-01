Türkiye’de lüks denince akla gelen ilk yerli marka VAKKO

Araştırma şirketi DORinsight’ın gerçekleştirdiği “Lüks Pazarlama Araştırması”, 75 yılı aşkın köklü geçmişiyle moda kavramına farklı bir bakış açısı ve sunum getiren Vakko’nun Türk halkı nezdindekini değerini gözler önüne seriyor.

Araştırma sonuçlarına göre 18 yaş ve üzerinde, AB SES (sosyo-ekonomik statü) segmentine mensup, Türkiye genelinde kadın ve erkeklerle yapılan araştırmada, tüketicilerin aklına gelen ilk yerli lüks markalardan Vakko yüzde 32 ile ilk sırada, yabancı markalarla birlikte ilk beşte tek Türk markası.