Türkiye’nin ilk uluslararası opera ve bale günleri Efes’te başlıyor

Devlet Opera ve Balesi, Türkerler Holding’in desteğiyle Türkiye’nin ilk uluslararası opera ve bale günlerine imza atıyor.

16-22 Eylül’de, Efes Antik Şehri’nde, Türkerler Holding Mahall Bomonti İzmir markası sponsorluğunda düzenlenecek Efes Opera ve Bale Günleri’nin detayları İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Haldun Özörten, Selçuk Belediye Başkanı D. Zeynel Bakıcı, Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof.Dr. Attila Sezgin’in de katıldığı basın toplantısında açıklandı.