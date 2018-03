Vakko Infiniti for Her; tek bir kalp, üç farklı ruh vaadediyor

Vakko, parfüm serisini Vakko Infiniti for Him’in ardından Vakko Infiniti for Her ile taçlandırdı.

Katia, Piu Piu ve V de Vakko ile kendi parfümünü üreten ilk moda markası olarak Türkiye’de bir ilke imza atan Vakko, parfüm serisini Vakko Infiniti for Him’in ardından Vakko Infiniti for Her ile taçlandırdı. Vakko Infiniti for Him gücü, gençliği ve sonsuzluğu ifade biçimi olarak düşleyen erkekleri tanımlarken Vakko Infiniti for Her, bir kadının farklı zamanlarda farklı tarzları tercih etmesi veya farklı ruh hallerinden yola çıkarak tasarlanan üç kokusuyla duru, enerjik ve büyüleyici kadınları anlatıyor.