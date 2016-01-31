13. Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması 2016 başvuruları başlıyor

Lojistik sektörünün gelişimini destekleyen projelerine hız kesmeden devam eden Mars Logistics liderliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması, bu yıl 13. kez düzenleniyor.

Yarışma, lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmayı gerektiren lojistik sektörünü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunuyor. Mars Logistics ana sponsorluğunda LODER tarafından düzenlenen Yarışma kapsamında ekipler, 3’erli gruplar halinde 3 ayrı kategoride yarışıyor. Üniversite öğrencilerine, yaratıcı lojistik çözümleriyle takım halinde yarışarak ödüller kazanma, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında kariyerlerine yön vermelerini sağlayacak bir bakış açışı kazanma olanağı sunan Yarışma’nın son başvuru tarihi 31 Ocak 2016. Öğrenciler, www.marslogistics.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya katılabiliyor.