13. Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması 2016

Mars Logistics liderliğinde gelenekselleşen ve bu yıl 13.sü düzenlenen Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması 2016’nın başvuruları tamamlandı.

Mars Logistics, “Lojistik Vaka Yarışması” ile sektörde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Yarışma öğrencilere eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi birikimlerini uygulama olanağı yaratmanın yanında lojistiğin ve tedarik zincirinin farklı yönlerinde araştırma ve analiz yaparak kendilerini geliştirmelerine de destek oluyor. Yarışmaya 78 farklı üniversiteden toplam 192 takım başvurdu. Finalde, öğrenciler 3 kişiden oluşan ekipler halinde 3 ayrı kategoride yaratıcı lojistik çözümleriyle yarışacak. Sonuçlar Haziran 2016 tarihinde açıklanacak ve İstanbul’da düzenlenecek törenle ödüller teslim edilecek.