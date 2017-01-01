2017’de lojistik sektörüne dair beklentiler yüksek

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistik sektörüne dair 2016 değerlendirmesini ve 2017 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısında dile getirdi.



UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Lojistik sektörünün hacminin yaklaşık olarak 100 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki amacımız bu payı artırmaktı. Ancak 2016 hedeflerimiz ülkemizde birçok üzücü ve can sıkıcı gelişme ile sekteye uğradı” dedi. UTİKAD'ın 424 üyesiyle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden Erdener, döviz kurlarındaki artışın ithalatı aşağı çektiğini ancak ihracatı da "olağanüstü" artırmadığını, bunun nedeninin ihracat mallarındaki ciddi ithalat girdisi oranı olduğunu söyledi.

Taşımaların çoğunluğunun deniz yoluyla yapıldığını vurgulayan Eldener, "Demiryolu için altyapının çok iyi kurgulanması gerekiyor. Demiryollarının serbestleşmesine çok önem veriyoruz. Şu an düşük olan demiryolu taşımacılığında gelişme olacak. 2017’de özel kargo trenleriyle taşımacılık yapılacağına şahit olacağız. Bu yıl demiryolunda çok ciddi atılım bekliyoruz" dedi.

Erdener, yeni havalimanı projesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bir kargo şehri var havalimanında. Türkiye’de ilk kez kargo şehri uygulaması, İstanbul Yeni Havalimanı’nda hayata geçirilecek. İGA Havalimanı İşletmesi ile görüşmeler yapıyoruz. Burasının dünya çapında bir hub olabileceğine inanıyoruz. UTİKAD olarak elleçleme deposu işletme görüşmeleri yapıyoruz” diye konuştu.