Alışan Lojistik yurtiçi nakliye alanındaki yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor

1985’ten bu yana tüm lojistik hizmetlerini entegre bir şekilde sunmaya devam eden Alışan Lojistik, yurtiçi nakliye alanında hizmet kapsamına bir yenisini daha ekledi.

Bu doğrultuda Alışan Lojistik; Trakya, Gebze, İzmir, Ayvalık, Orhangazi, Mersin ve Adana’dan sonra Konya’da hayata geçirdiği yurtiçi nakliye bölgesel yapılanma projesi ile gücüne güç katıyor. Temmuz 2015 tarihi itibariyle yurtiçi nakliye alanındaki dağıtım hizmetlerine Konya’da açtığı yeni operasyon merkezini de ekleyen Alışan Lojistik, Yurtiçi Nakliye biriminde çok sayıda özmal ve kiralık sözleşmeli araç filosu ile müşterilerinin fabrika ve depolarından Türkiye’nin her bölgesine FTL, LTL ve proje bazlı dağıtım hizmeti sunuyor.