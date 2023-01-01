Alışan Lojistik’ten Ar-Ge yatırımı

Entegre lojistik hizmetleri ve teknolojik gelişimi ile sektör lideri olma hedefini gerçekleştirmeye devam eden Alışan Lojistik, Yön Ar-Ge Merkezi’ni hizmete açtı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 609'uncu Ar-Ge merkezi olarak onaylanan Alışan Lojistik’in Yön Ar-Ge Merkezi; lojistik yapay zeka, depoda kendi kendini yöneten cihazlar, otomasyon sistemleri, otonom ürün toplama sistemleri, otonom ayrıştırma sistemleri, otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri gibi sistemlere yönelik bilgi, teknoloji ve yazılımları üretiyor.