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Alışan Lojistik’ten Ar-Ge yatırımı

Entegre lojistik hizmetleri ve teknolojik gelişimi ile sektör lideri olma hedefini gerçekleştirmeye devam eden Alışan Lojistik, Yön Ar-Ge Merkezi’ni hizmete açtı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 609'uncu Ar-Ge merkezi olarak onaylanan Alışan Lojistik’in Yön Ar-Ge Merkezi; lojistik yapay zeka, depoda kendi kendini yöneten cihazlar, otomasyon sistemleri, otonom ürün toplama sistemleri, otonom ayrıştırma sistemleri, otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri gibi sistemlere yönelik bilgi, teknoloji ve yazılımları üretiyor. 

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