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Anadolu Ulaşım ve TEMSA’nın İzmir buluşması

Filosunu TEMSA Safir Plus 2+1 araçlarla yenileme kararı alan Anadolu Ulaşım, TEMSA yönetimi ile İzmir’de bir araya geldi.

Organizasyonda konuşan Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, şunları söyledi: “100 adetlik TEMSA Safir Plus yatırımı ile filomuzun tamamını yenilemiş olacağız. Bu işbirliğine ilk partisini İstanbul’da düzenlenen etkinlikle teslim aldığımız Safir Plus ile start verdik. Araçlarımız 2+1 olacak. TEMSA’nın işletim sürecine ekonomik avantaj, seyahat sürecine konfor katan Safir Plus araçları ile hedeflerimiz de büyümeye devam edecek. Bu yılı 3 milyon 200 bin dolayında yolcu adeti ile kapatmaya hazırlanıyoruz. 2017 yılında ise 4 milyon yolcu hedefi belirledik.” TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, “TEMSA olarak öncelikli hedefimiz iş ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimize her süreçte katkı ve destek sağlamak” dedi.

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