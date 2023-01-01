Anel Grup, 8. uluslararası havalimanı projesinde çalışmalarını sürdürüyor

Anel Grup’un elektrik altyapı işlerini üstlendiği Abu Dabi’nin en büyük ve mimari açıdan en görkemli binası olarak tasarlanan Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2017’de tamamlanması hedeflenen ve 2030 yılı projeksiyonunun yıldız projesi olarak tanımlanan terminal, şehrin iş ve turizm merkezi olarak büyümesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Anel Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Batukan, “Abu Dabi’nin en büyük binası olacak ve 730 bin metrekare alana sahip bu proje, kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek ve bölgedeki en etkileyici mimari yapılardan biri olacak” dedi. Batukan, AnelGrup olarak Türk mühendisliğini dünyaya ihraç ettiklerini vurguladı.