Aras Kargo gönderilerine Continental güvencesi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental ile Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, güçlerini birleştiriyor.

İmzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde; 12 bin çalışanıyla her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, günde 450 bini aşan gönderiyi Türkiye’nin bir noktasından diğerine taşıyan Aras Kargo’nun 3320 araçlık filosu dahilindeki saha araçlarında Continental kullanılacak. Continental Türkiye Satış Direktörü Teoman Görgün “Güvenliği en üst sıraya koyan bir firma olarak kullanıcıların gönderilerinin de güvenle seyahat etmesi noktasında Aras Kargo ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Aras Kargo İdari İşler ve Filo Yönetim Direktörü Dr. Tayfun Akkaya; işbirliğiyle saha araçlarının lastik ihtiyaçlarının daha hızlı ve emniyetli bir şekilde çözüleceğini belirterek, “Continental bize kendi bünyesinde depolama imkanı ve sistem üzerinden takip imkanı da sunuyor” diye konuştu.

