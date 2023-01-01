Aras Kargo ve SAP Türkiye güçbirliği

Aras Kargo ve SAP, KOBİ’lerin iş ihtiyaçlarını karşılamak ve zorluklarını çözmek için tasarlanmış yeni nesil çözümlerini Aras Kargo Ticari Başkanı Erkin Murat Küçük ve SAP Ekosistem ve Satış Direktörü Selçuk Öznal’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda tanıttı.

Aras Kargo, KOBİ’ler için stratejik bir yol arkadaşı olma hedefiyle kurumsal uygulama ve yazılım alanında SAP ile güçlerini birleştirdi. Aras Kargo, SAP’nin KOBİ’ler için rekabetçilik, karlılık ve verimlilik artışı sağlayan yenilikçi çözümü SAP Business One’ı seçti. Miren Danışmanlık tarafından SAP Business One ile entegre edilen kargo yönetim ve takip sistemiyle Aras Kargo ve SAP Türkiye, KOBİ’lerin işini kolaylaştırıp, verimlilik ve karlılıklarını artırmaya artık birlikte destek oluyor. Erkin Murat Küçük, Türkiye genelinde iş yapan bütün kurumların işlerini daha hızlı ve daha etkili yapabilmeleri için coğrafyadaki noktaları onlar adına birleştirmekten yana bir iş modeli yarattıklarını söyledi. Selçuk Öznal, KOBİ’lerin fiyat ve implementasyon konusundaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen SAP Business One ürününün rakiplere karşı bir adım önde olmak isteyen işletmeler için geliştirildiğini belirtti.