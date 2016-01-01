Aras Kargo’nun hissedarı Austrian Post’tan üçüncü çeyrek sonuçları

Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden Aras Kargo’nun hissedarı olan Austrian Post 2016 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Austrian Post’un 2016’nın ilk dokuz ayındaki geliri, 1 milyar 510 milyon Euro olarak gerçekleşti. Austrian Post’tan yapılan açıklamaya göre şirketin en büyük iş alanı olan posta iş biriminin yılın ilk üç çeyreğindeki geliri 1 milyar 78 milyon Euro oldu. Diğer yandan online alışverişe yönelik eğilim koli teslimatı segmentinde tüm hızıyla artmaya devam etti. Ayrıca yılın ilk dokuz aylık bölümünde gerçekleşen nakit akışı ise 158.9 milyon Euro olarak hayata geçti. Austrian Post’un 2016 yılı sonu ciro hedefinin 2 milyar Euro olarak belirlendiğini söyleyen Austrian Post CEO’su Georg Poelzl, “En büyük önceliğimiz, yenilikçi çözümler sunarak ve müşterilerimizin yararına sunulan hizmetleri sürekli olarak genişleterek, Grup karlılığını daha da artırmaktır” dedi.

