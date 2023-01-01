Arkas, 46’ncı gemiyi de filosuna kattı

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, gemi yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak Nisan ayının sonunda 2 bin 452 TEU kapasiteli iki gemi daha aldı. Yeni aldığı M/V Cinzia A ve M/V Teoman A gemileri ile birlikte biri yakıt ikmal tankeri olmak üzere Arkas, son bir yılda aldığı 12 gemi ile filosunu yüzde 50 büyüttü. Konteyner gemisi sayısı 46’ya, filonun kapasitesi 79.696 TEU’ya çıkarken yakıt ikmal tankerleri dahil DWT kapasitesi ise milyonu aşarak 1 milyon 92 bin 238’e ulaştı.