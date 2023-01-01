Atlasglobal, Fly&Bus filosunu yeniledi

Atlasglobal, global havayolu şirketi olma vizyonu çerçevesinde yurtdışındaki uçuş ağını hız kesmeden büyütüyor.

Atlasglobal Türkiye’de havalimanından ücretsiz transfer sağlayan tüm Fly&Bus filosunu yeniledi. Otokar Doruk marka araçlardan oluşan Fly&Bus filosu sayesinde Atlasglobal yolcuları gidecekleri noktalara çok daha konforlu varacak. Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Atlasglobal olarak yurtdışında büyüme trendimizi sürdürürken yolcularımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz. Yenilenen Fly&Bus filomuz ile yolcularımızın havalimanı transferlerini çok daha konforlu bir hale getirdik” dedi.