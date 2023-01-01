Atlasglobal’den Avrupa’da iki yeni destinasyon:Kopenhag ve Hamburg

Yurtdışı uçuş ağını hızla genişletmeye devam eden Atlasglobal, uçuş rotalarına Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı ve Almanya’nın ikinci büyük şehri Hamburg’u da ekledi.

Atlasglobal yolcuları, 24 Haziran’dan itibaren Kopenhag’a, 1 Temmuz’dan itibaren ise Hamburg’a İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uçabilecek. Atlasglobal’in Kopenhag seferleri, İstanbul Atatürk-Kopenhag Kastrup Havalimanı arası Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar olmak üzere haftanın beş günü gerçekleşecek. Hamburg seferleri ise İstanbul Atatürk-Hamburg Havalimanı arası her gün gerçekleşecek. Uçuşlar, İstanbul’dan saat 10:40’ta kalkarak 13:00’te Hamburg’da olacak; Hamburg’dan ise saat 15:15’te kalkarak 19:25’te İstanbul’a varacak.