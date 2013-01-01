Austrian Post’a ‘Kurumsal Mükemmeliyet’ ödülü
Temmuz 2013’te 125 milyon lira ödeyerek Aras Kargo’ya yüzde 25 ortak olan Avrupa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Austrian Post, İsviçreli yatırım danışmanlığı şirketi CEAMS tarafından “Kurumsal Mükemmeliyet Ödülü”ne layık görüldü.
Ödül, 13 Avrupa STOXX indeksi içinde yer alan bine yakın halka açık şirketin de dahil olduğu, toplamda 2 bin 500 dünya şirketinin değerlendirildiği kapsamlı bir analiz sonucu verildi. CEAMS analistleri, temel olarak iş modelinin gelecekteki sağlamlığı, sermaye dönüşü ve finansal durum gibi faktörleri değerlendirdi.