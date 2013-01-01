Austrian Post’a ‘Kurumsal Mükemmeliyet’ ödülü

Temmuz 2013’te 125 milyon lira ödeyerek Aras Kargo’ya yüzde 25 ortak olan Avrupa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Austrian Post, İsviçreli yatırım danışmanlığı şirketi CEAMS tarafından “Kurumsal Mükemmeliyet Ödülü”ne layık görüldü.