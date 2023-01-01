Avis’ten kış lastiği kampanyası

AVIS müşterilerinin daha güvenli seyahat edebilmeleri için için kış lastiği uygulamasını başlattı.



Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, güvenliği her zaman en ön planda tuttuklarını söyleyerek, “Yeni ve tam bakımlı araçlarımızla öncelikle kışı sert geçen bölgelerimizde kış lastikli araçlarımızla seyahatlerin güvenli olmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu alanda başlattığımız inisiyatifi devam ettiriyor ve tercihi bu yönde olan sürücülere araçlarımızı kış lastikli olarak sunuyoruz” dedi.