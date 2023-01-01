Borusan Lojistik’ten deniz taşımacılığına büyük yatırım

Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “World Automotive Conference in Turkey” kapsamında otomotiv, lojistik ve teknoloji sektörlerinin bugünü ve yarını konuşuldu.

Konferans kapsamında moderatörlüğünü Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe’nin yürüttüğü “Marmara Bölgesi’ndeki Limanlar ve Gelecek Planları” konulu açık oturum yapıldı. Borusan Lojistik Limanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Dölen, 560 milyon dolarlık ciro ile Türkiye’nin lider lojistik firması olduklarını söyledi. Borusan Lojistik’in Gemlik’te bulunan Borusan Limanı’nın Marmara Bölgesi için önemini vurgulayan Dölen, bu yıl yaptıkları yatırımlarla limanının bitmiş araç elleçleme kapasitesini yüzde 25 büyüttüklerini anlattı.