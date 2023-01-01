Borusan Lojistik’ten RES lojistiğinde anahtar çözümler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul WOW Convention Center'da, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve Küresel Rüzgar Enerji Konseyi (GWEC) ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kıtalararası Rüzgar Enerjisi Kongresi’ne katılan Borusan Lojistik bir stant açarak rüzgar enerjisi lojistiğindeki anahtar teslim çözümlerini tanıttı,

daha önce başarıyla gerçekleştirilen büyük projelerle ilgili bilgiler de video wall ekranlarda sunuldu. Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Borusan Lojistik olarak enerji sektörü ve rüzgar enerjisinde sektöre gerçek anlamda değer ve fark yaratan hizmetler sunduklarını belirterek, müşterilerinin memnuniyetini sürekli artırmaya devam edeceklerini kaydetti.